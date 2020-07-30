В Калуге ограбление аптеки попало на видео

В Калуге 35-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении на аптеку.

- Днем злоумышленник зашел в аптеку и, угрожая пистолетом, потребовал у фармацевта деньги, - рассказали KP40 в УМВД по Калужской области. - Забрав из кассы около 1400 рублей, он скрылся.

Вскоре его личность установили. Мужчина не имеет своего жилья. Ночует в разных социальных приютах на территории Калужской области. Задержали его в Жуковском районе.

У подозреваемого нашли травматический пистолет. Именно с ним он напал на аптеку. По предварительным данным, пистолет мужчина похитил у знакомой.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Разбойное нападение» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Расследование сейчас продолжается.

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