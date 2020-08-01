В Калуге четыре человека пострадали в жёстком ДТП с такси

В ночь на субботу, 1 августа, на улице Глаголева в Калуге столкнулись ВАЗ-2105 и «Киа Рио», сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным очевидцов, таксист на «Киа» поворачивал налево и не уступил дорогу встречным «Жигулям».

Как рассказал KP40 водитель «Жигулей», различные травмы в ДТП получили четыре человека: оба автомобилиста, пассажир такси и девушка-пассажирка «пятёрки». Информация об их состоянии сейчас уточняется.

Точные обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Последствия ДТП на улице Глаголева в Калуге 1 августа 2020 года.

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