Окраины Калуги останутся без воды 30 июля

Из-за ремонтных работ на водопроводных сетях на Правом берегу в Калуге запланированы отключения холодной воды. В среду, 29 июля, об этом сообщает городская управа.

Отключение воды в Калуге 30 июля 2020 года с 9:00 до 17:00 и 3 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:

д. Чижовка,

д. Воровая,

п. Шопино,

ул. Е. Клочкова,

ул. Отрадная,

ул. Домославская,

д. Желыбино.

В зону отключения попадут школы №33 и №67, а также наркологический диспансер.

Ранее, мы сообщали 30 июля не будет воды на центральных улицах Калуги.

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