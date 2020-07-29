Окраины Калуги останутся без воды 30 июля

Из-за ремонтных работ на водопроводных сетях на Правом берегу в Калуге запланированы отключения холодной воды. В среду, 29 июля, об этом сообщает городская управа.
Отключение воды в Калуге 30 июля 2020 года с 9:00 до 17:00 и 3 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:
В зону отключения попадут школы №33 и №67, а также наркологический диспансер.
Ранее, мы сообщали 30 июля не будет воды на центральных улицах Калуги.
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