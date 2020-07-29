В Калужской области пропал 79-летний грибник

В СНТ Поречье недалеко от Малоярославца пропал 79-летний Валентин СЫСОЕВ. Утром во вторник, 28 июля, он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: тёмно-русые.

Зеленый камуфляжный костюм, калоши.

С собой корзина.

На место поисков в ночь на 29 июля выехали волонтёры. Сейчас поиски продолжаются. Связаться с «Лиза Алерт» можно по телефонам +79611212469 или +79109185360.

Если вы что-либо знаете о пропавшем мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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