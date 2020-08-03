В Калужской области мужчина погиб в сгоревшей машине

Ночью 1 августа в Калужской области произошло смертельное ДТП на дороге между Козельском и Кудринской.

По предварительным данным, около 4:00 у деревни Пронино 32-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и, судя по фото с места аварии, загорелась.

Автомобилист скончался, рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Последствия ДТП в Козельском районе Калужской области. Погиб 32-летний водитель.

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