В Обнинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся

Днём в воскресенье, 19 июля, на улице Гагарина в Обнинске в ДТП пострадала пятилетняя девочка.
По предварительным данным, вместе со взрослым она пересекала дорогу по зебре. В этот момент со стороны улицы Белкинской в сторону проспекта Маркса ехал автомобиль. Водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия, рассказали в УГИБДД по Калужской области.
Личность автомобилиста сейчас устанавливается.
У девочки зафиксированы различные травмы.
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