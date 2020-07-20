В Обнинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся

Днём в воскресенье, 19 июля, на улице Гагарина в Обнинске в ДТП пострадала пятилетняя девочка.

По предварительным данным, вместе со взрослым она пересекала дорогу по зебре. В этот момент со стороны улицы Белкинской в сторону проспекта Маркса ехал автомобиль. Водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Личность автомобилиста сейчас устанавливается.

У девочки зафиксированы различные травмы.

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