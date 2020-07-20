В Калужской области мужчину убили кочергой

В селе Ульяново Калужской области произошло убийство. В понедельник, 20 июля, об этом инциденте рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 66-летнего местного жителя.

- Подозреваемый вместе со своим 61-летним знакомым распивали спиртные напитки дома в Ульяново, - отмечают в СК. - В ходе распития между знакомыми произошёл конфликт на почве денежного долга, в ходе которого подозреваемый нанес знакомому удары металлической кочергой по голове и различным частям тела. Потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.



Пенсионер задержан. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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