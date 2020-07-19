Скончался художник Андрей Сахаров

Вчера, 18 июля, не стало известного в Калуге художника, члена Союза художников России, Андрея Сахарова. Об этом на его страничке в социальной сети написала супруга Ирина.

Он умер после тяжелой, скоротечной болезни на 63-м году жизни.

Сахаров родился в Калуге в 1958 году. В 1986 году окончил художественно-графический факультет Московского педагогического университета. Работал на пленэрах в Италии, Австрии, Югославии и Венгрии. С 1992 года – член Союза фотохудожников России. В 1995 году был принят в Союз художников России. Участник областных и международных выставок.

В 1996 году был удостоен премии городской управы Калуги за серию работ на городскую тематику.

Работы Сахарова находятся в музеях, галереях и частных коллекциях в России, Италии, Франции, Германии, США.

Прощание с Андреем Сахаровым пройдет завтра, 20 июля, в 15 часов в траурном зале морга на Грабцевском шоссе, 101.