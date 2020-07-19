В Калуге объявили о проведении карнавала в День города

Управление культуры города Калуги вчера, 18 июля, сообщило о проведении карнавального шествия, посвященного Дню города – 2020. В этом году он состоится 29 августа.

Тема карнавала – «Да здравствует праздник»!

Напомним, что в праздничном шествии принимают участие организации, предприятия, учреждения, общественные объединения и творческие коллективы города. Они самостоятельно готовят костюмы, соответствующие теме карнавала, и организуют свою колонну.

Открытие карнавала традиционно состоится на площади Победы в 16 часов. После чего начнется его движение по улицам Кирова и Ленина до площади Старый торг.

Будут ли в День города проводиться еще какие-либо развлекательные мероприятия, пока не сообщается.