Две припаркованные машины подожгли в Калужской области

В ночь на понедельник, 20 июля, две машины сгорели на улице Кутузова в Малоярославце.
Пожары произошли с разницей примерно в 40 минут, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, сначала кто-то поджег «Газель», а потом - «Фольксваген».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сгоревшая легковушка.
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