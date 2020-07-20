Две припаркованные машины подожгли в Калужской области

В ночь на понедельник, 20 июля, две машины сгорели на улице Кутузова в Малоярославце.

Пожары произошли с разницей примерно в 40 минут, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, сначала кто-то поджег «Газель», а потом - «Фольксваген».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сгоревшая легковушка.

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