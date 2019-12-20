Красота или убожество: что калужане думают о главной ёлке на Старом Торге

В нынешнем году впервые главную ёлку Калуги установили на площади Старый Торг. 22-метровая конструкция расположилась на правой части парковки перед зданием областной администрации. На днях её украсили гирляндами. Их ежедневно будут включать в темное время суток.

- Аналогично прошлым годам, когда главная елка была на Театральной площади, гирлянды на елке, установленной на Старом Торге будут включаться каждый день, - рассказала нам начальник управления культуры Яна ВАСИНА. - 31 декабря, во время торжественного открытия, произойдёт символическое зажжение елки Калужским Дедом Морозом.

Высота каркасной ели – 22 метра, диаметр – около 9 метров. Аукцион на поставку конструкции и украшений для неё состоялся 18 ноября. Начальная стоимость контракта составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Победитель выиграл торги, снизив цену в два с половиной раза – до 1 млн. 844 тыс. рублей.

Ёлку украсили колокольчиками и шарами разных цветов из пластика. Всего их - 920 штук. Макушку искусственного дерева увенчала восьмиконечная звезда.

Напомним, о переносе главной ёлки на Старый Торг стало известно только в начале декабря. Чиновники объяснили это мерами безопасности – запускать фейерверк лучше на Старом Торге. Однако есть версия, что ёлку и праздник перенесли к Гостиным рядам из-за того, что в следующем году Калуга станет новогодней столицей России. И нынешней зимой нужно отрепетировать будущие массовые мероприятия.

Открытие главной ёлки города пройдёт 31 декабря. Начало праздника – в 18:00. А уже в 18:30 запланирован фейерверк. А вот ночной дискотеки с 31 декабря на 1 января не будет. Подробную праздничную афишу мы публиковали здесь.

Отметим, что ёлка на Старом Торге понравилась не всем калужанам. Читатели из нашей группы в социальной сети «ВКонтакте» критикуют в первую очередь месторасположение конструкции. Ёлка зажата между безлюдной площадкой перед администрацией, оживлённой дорогой и парковкой. К ней неудобно подходить. Да и сфотографироваться так, чтобы в кадр не попали машины, довольно трудно.

- Елка на парковке, - пишет Алла Белоусова. - Безобразно. А сама елка в огнях красивая, днем страшненькая. Не для людей сделано.

- И место очень неудобное, кругом машины, - считает Наталия Рудобаба. - Где людям с детьми погулять, поиграть вокруг ёлочки?

- На крайний случай внутри Гостиных рядов поставили бы, но никак не на парковке, - уверен Александр Дорофеев.

- Это елка не для жителей города, - написала в нашей группе Катерина Баумштейн. - Наша елка на Театральной площади должна стоять, как это было испокон веков! А на Маяковского вообще ниточки с шариками, а не елка. Современность современностью, но классика должна оставаться классикой! А в следующем году, видимо, на проекторе елку включат или голограмму.

Есть у калужан претензии и к форме новой ёлки. Многие считают, что дерево должно быть живым, а на искусственную конструкцию не стоит трать миллионы.

- Так это же не елка, а просто большой конус со звездой, - отмечает Сергей Касаткин. - У ёлки ветви есть, потому что это дерево, а тут елкоподобная конструкция...

- Вы в лесу когда последний раз были? - задается вопросом Дмитрий Балашов. - Где вы елки такие видели? Это не елка, а конус с листочками. Полное безвкусие. Каков уровень культуры, такова и «елка».

- Жаль, что ёлки в еловых краях нынче подорожали - люди прошлого века нас бы не поняли, - считает Наталья Жабко. - Неумная гигантомания в ущерб бюджету, зато китайское производство на высоте. Интересно, где её сваяли изначально?

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