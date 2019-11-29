Пророчество Любимова сбывается: Калуга станет новогодней столицей России

Новогодней столицей России в 2020 году станет Калуга. Об этом kp40 сообщила начальник городского Управления культуры Яна ВАСИНА.

- Соответствующее письмо поступило из Министерства культуры РФ в адрес правительства Калужской области, - рассказала она. – 7 января наша делегация поедет в Рязань, которая является новогодней столицей страны в этом году, на церемонию передачи символа проекта – хрустальной снежинки.

Напомним, предположение о том, что Калуга станет следующей после Рязани новогодней столицей, сделал ещё 7 ноября в эфире программы «Вести ФМ» губернатор Рязанской области и бывший калужский градоначальник Николай ЛЮБИМОВ. О желании принять у себя праздник в начале этого года заявлял губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

«Новогодняя столица России» – проект Министерства культуры РФ, созданный для развития внутреннего туризма. Каждый год в нашей стране выбирается главный город для проведения новогоднего торжества, которое длится в течение месяца: с 7 декабря по 7 января.

С 2013 года это звание носили Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Калуга станет девятой по счёту новогодней столицей России.

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