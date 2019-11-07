Любимов напророчил Калуге звание новогодней столицы России в следующем году

Губернатор Рязанской области и бывший калужский градоначальник Николай ЛЮБИМОВ предположил, что Калуга станет следующей после Рязани новогодней столицей России. Об этом он заявил 7 ноября в эфире программы «Вести ФМ».
По словам Любимова, наш город много для этого сделал.
В нынешнем году новогодней столицей России будет Рязань. В прошлом году праздник проходил в Туле.
Напомним, в 2021 году Калуга будет отмечать своё 650-летие. Новогодняя столица России – проект министерства культуры России. Каждый год в нашей стране выбирается главный город для проведения новогоднего торжества. Первой новогодней столицей была Казань. Проект создан для развития внутреннего туризма.
В начале этого года о желании принять праздник у себя заявлял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
- Сейчас боремся за то, чтоб в юбилейный год Калуга стала столицей новогодней России. Боремся, значит, наверное, победим, - сказал он на одном из заседаний правительства. – Но это же будет накладывать огромные задачи. Это же не просто так. Народ приедет со всей страны. Туляки рассказывают, к ним ехали аж из Магадана смотреть, что это за столица такая. Если они приедут и не увидят ничего особенного, тогда зачем бороться-то? Я уверен, что нам эта задача по плечу. Мы её должны сделать. Сейчас сообразите, как лучше. И обязательно это сделаем.
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