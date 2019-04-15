В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ сообщил, что Калуга борется за статус новогодней столицы России.

- Сейчас боремся за то, чтоб в юбилейный год Калуга стала столицей новогодней России. Боремся, значит, наверное, победим, - сказала губернатор Калужской области. – Но это же будет накладывать огромные задачи. Это же не просто так. Народ приедет со всей страны. Туляки рассказывают, к ним ехали аж из Магадана смотреть, что это за столица такая. Если они приедут и не увидят ничего особенного, тогда зачем бороться-то? Я уверен, что нам эта задача по плечу. Мы её должны сделать. Сейчас сообразите, как лучше. И обязательно это сделаем.

Напомним, в 2021 году Калуга будет отмечать своё 650-летие. Новогодняя столица России – проект министерства культуры России. Каждый год в нашей стране выбирается главный город для проведения новогоднего торжества. Первой новогодней столицей была Казань, последней на данный момент – в 2018 году – Тула. Министерство культуры создало этот проект для развития внутреннего туризма.

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