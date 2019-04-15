Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Понедельник, 15 апреля
$ 64.52 0.12
72.84 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

Калуга борется за статус новогодней столицы России

15.04.2019 12:22 6 733 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Калуга борется за статус новогодней столицы России

В понедельник, 15 апреля, на заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ сообщил, что Калуга борется за статус новогодней столицы России.

- Сейчас боремся за то, чтоб в юбилейный год Калуга стала столицей новогодней России. Боремся, значит, наверное, победим, - сказала губернатор Калужской области. – Но это же будет накладывать огромные задачи. Это же не просто так. Народ приедет со всей страны. Туляки рассказывают, к ним ехали аж из Магадана смотреть, что это за столица такая. Если они приедут и не увидят ничего особенного, тогда зачем бороться-то? Я уверен, что нам эта задача по плечу. Мы её должны сделать. Сейчас сообразите, как лучше. И обязательно это сделаем.

Напомним, в 2021 году Калуга будет отмечать своё 650-летие. Новогодняя столица России – проект министерства культуры России. Каждый год в нашей стране выбирается главный город для проведения новогоднего торжества. Первой новогодней столицей была Казань, последней на данный момент – в 2018 году – Тула. Министерство культуры создало этот проект для развития внутреннего туризма.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: праздник новый год анатолий артамонов
Еще новости из рубрики «Праздники»

Какие улицы перекроют на 9 Мая 10.04.2019 12:17

«Историческая аллея» и арт-объект «Звезда»: как украсят Калугу к 9 Мая 02.04.2019 12:08

Фотонастроение: Бастилию сожгли под блинчики, глинтвейн, потешные бои 11.03.2019 10:37

Калужане жгли и отрывались на Театралке – фоторепортаж с Масленицы 10.03.2019 17:11

В Калуге чиновники нашли только одного нелегального торговца цветами 07.03.2019 15:42

Народные новости
623 5
Lsqz
1197 0
Танюлька
1169 7
Yuris

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга
сб 20 апреля, 16:00
Библионочь «Театр и книга»
Библиотека им. В.Г. Белинского

Для детей

пн 15 апреля, 18:00
Волшебный смычок
Дом музыки
вт 16 апреля, 12:30
Спектакль «Подарок фей»
Орион, КЗТА
ср 17 апреля, 12:30
Спектакль "Красная шапочка, тамагочи и волк"
Орион, КЗТА
вт 16 апреля, 18:00
Фестиваль детских хореографических коллективов "Веснушки" 
Малинники, ДК

Концерты

пн 15 апреля, 19:00
«Cherchez la femme. Ищите женщину»
Филармония
сб 20 апреля, 19:00
Рок-группа "Моральный кодекс"
Филармония
сб 20 апреля, 17:00
Музыкально-поэтический вечер, посвященный Булату Окуджаве.
Калужский музей изобразительных искусств
сб 20 апреля, 21:00
ИГРАем в КИНО
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Знакомимся с системой бесконтактных платежей

Сегодня 10:28
Новости компаний

Финал «Игры престолов» в твоем смартфоне на «МегаФон ТВ»

Калужане доверили свою безопасность «Ростелекому»

«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.