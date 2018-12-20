Калужский Дед Мороз творил в Туле чудеса

Недавно главный Дед Мороз нашей области ­получил из Тулы приглашение сразиться со своими сказочными коллегами. И сразу же решил ехать. В послании говорилось, что там соберутся Деды Морозы со всей страны. Их ждут три тура: визитная карточка, конкурс Дедов Морозов и конкурс Снегурочек.

— Конкурс серьёзный, и Калуга должна его выиграть! Поэтому я собрал свою волшебную команду, и мы стали готовиться, — рассказывает главный калужский Дед Мороз. — Подумал: возьму–ка я с собой самую маленькую Снегурочку — Дашу Кройтор, которая в прошлом году победила в городском конкурсе. Даша — умница! Она из артистической семьи Наташи и Ромы Кройтор, и отлично умеет держаться на сцене, общаться с детьми и взрослыми, к тому же прекрасно поёт.

«Мы — из Калуги»

— Для визитной карточки взяли песню «Буратино», и Наташа Кройтор переделала её слова для Калуги. Решили пойти нестандартно. Наташа сказала: «Все думают, что надо петь что-нибудь новогоднее: «Три белых коня», «Метелицу»… А мы пойдём по другому пути!» И получилось здорово! Весёлый припев: «Бу! Ра! Ти! Но!» отлично расложился на «Мы из Ка! Лу! Ги!» и «С Но! Вым! Го! Дом!» Получилось, что и пошутили, и представились, откуда мы.

Дед Мороз (Игорь КОРНИЛОВ), Снегурочка (Даша КРОЙТОР) и Зимушка-Зима (Любовь ФРЕЙ).

Второй тур — конкурс Дедов Морозов. Это моя стихия! В Новый год все ждут волшебства, а я умею творить чудеса! Но тут требовалось волшебство особое. И я позвонил своему другу, магистру в области магии и чудес Витторио Фальконе де Ференци (Виктору Капралову). Оказалось, что Витторио — в Бетлице и у него один-единственный свободный вечер. От Калуги это очень далеко, но у меня волшебные сани, и на ночь глядя я рванул в Бетлицу по заснеженным дорогам, через леса и поля…

Приехал к Витторио, и мы несколько часов обменивались волшебными премудростями. Он обучил меня новым фокусам. Я тоже показал ему чудеса. Взял у него пятитысячную купюру. Конверт разрезал по бокам и положил в него деньги так, чтобы купюра торчала с двух сторон. И разрезал конверт напополам. Надо было видеть глаза Витторио! Потом скомкал всё, и достал из этой смятой бумаги неразрезанную пятитысячную. Вот такое волшебство!

Все основные мероприятия проходили на главной площади. Здесь же работала ярмарка.

Третий тур — конкурс Снегурочек под названием «Самая нежная снежная». Что там должно быть — непонятно. Поэтому наша Снегурочка приготовилась к любому повороту событий: петь, танцевать, устроить интерактив со зрителями.

Девять Дедов Морозов

7 декабря я выбрал свой самый лучший наряд — синий костюм из блестящей парчи, украшенный стразами Swarovski, а по низу — лебяжьим пухом и камнями из Арабских Эмиратов. И кортежем из двух чёрных машин наша новогодняя команда стартанула из Калуги в Тулу.

В битве участвовали Деды Морозы из 9 городов.

В этом году Тула объявлена новогодней столицей России. На битву съехались Деды Морозы из 9 городов: Санкт-Петербурга, Могилёва, Курска, Ярославля, Якутска и ещё нескольких. Из Якутии, правда, был Повелитель холода, но он в конкурсе не участвовал. Якутск был новогодней столицей в прошлом году, и они приехали передать эстафету Туле.

Всё действо происходило на сцене главной площади, возле Тульского кремля. Эта площадь с большой пешеходной частью, у нас в городе таких нет. Пространство позволяет развернуться. Там и огромная ёлка, и сцена, и ярмарка, стоял двухметровый тульский самовар. Всё украшено, всё сверкает.

Что с лицом?

— Первым нашим потрясением стал тульский Дед Мороз. Когда увидели его издалека, не могли понять, что у него с лицом: глаз совсем не видно. ­Такое впечатление, будто его пчелы покусали. И откуда под Новый год они могли взяться — непонятно. А вблизи оказалось, что он в маске. Шапка – нос – щёки – борода — единая конструкция. Я такого никогда не видел! На нас это произвело сильное впечатление. Подходишь к такому Деду Морозу и… испытываешь лёгкий ужас.

Всех участников битвы сначала ждала пресс-конференция. На автобусе нас привезли на место, выгрузились, я шёл последним. Организаторы всех торопили. Но возле входа стояли дети. И Деды Морозы просто проходили мимо — спешили, только парочка махнула ребятне рукой. Но ты же Дед Мороз! Настоящий Дед Мороз так не поступает! Я не мог пройти мимо. Остановился. Мы пошутили, посмеялись, я пообещал всем подарки на Новый год. Дети — в восторге, кричат: «Вот он главный, настоящий Дед Мороз!» И на пресс-конференцию я тоже успел.

Резиденция — шатёр

— После официальной части до конкурса оставалось время, и мы отправились гулять по тульской новогодней площадке. Только вышли, как к нам подлетели фотографироваться и дети, и взрослые, и даже другие Деды Морозы. За 40 минут такой горячей фотосессии я едва не растаял.

Вот так выглядит резиденция Деда Мороза в Туле.

В фойе, где мы гуляли, располагается резиденция Деда Мороза. В Калуге это резной терем (Дом мастеров), по-новогоднему украшенный, с красивым троном, сверкающими гирляндами, ёлками, подарками и детскими поделками. Там сказочные персонажи встречают маленьких посетителей и водят экскурсии. В Туле я готовился увидеть нечто ещё более грандиозное. Но оказалось, что резиденция — просто белый плексигласовый шатёр. Открытая палатка. В ней стоит белый трон, на котором сидит Дед Мороз, все подходят и фотографируются с ним. Всё! И это новогодняя столица! Это было второе сильное потрясение. У нас всё намного круче!

Новогодний снег

— В 5 часов вечера начался концерт. Он проходил на открытом воздухе, на главной площади. Нам достался третий номер — хорошая цифра. Вышли на сцену, спели песню. Зажгли Тулу, все нам дружно подпевали и встретили очень хорошо! У остальных Дедов Морозов был ожидаемый репертуар — «Три белых коня», «Кабы не было зимы…», «Звенит январская вьюга»…

Во втором туре Деды Морозы показывали, кто на что горазд. У меня в запасе было пять волшебных фокусов — показал три и конце сделал новогодний снег, даже небольшую вьюгу. Другие Деды Морозы пели, плясали. Кто-то вышел вместе с Масленицей и блинами, которые тут же и унесли со сцены, другой участник доказывал, что песню «В лесу родилась ёлочка» можно петь на любую мелодию и в этом её уникальность. Один из городов вывел на сцену сразу двух Дедов Морозов — красного и синего, которые выдавали себя за одно целое. Снегурочка у них, кстати, была одна. Так что побороться было с кем, но наше новогоднее волшебство — вне конкуренции.

Якуты передают эстафету Туле.

И в конкурсе Снегурочек мы были в выигрышном положении. Даша оказалась самой маленькой, остальные приехали со взрослыми тётями. И калужскую Снегурочку туляки сразу полюбили.

Мы уже настроились на первое место, и тут испытали третье потрясение. Организаторы сказали, что победит дружба. Как?! Очень обидно — мы готовились, старались, хотели достойно представить наш город. Ехали на конкурс, а оказалось, что это вовсе не конкурс! А ведь у нас были все шансы забрать главный приз.

Битва Дедов Морозов завершилась награждением всех участников, фейерверком, и, конечно, зажгли новогоднюю ёлку. Теперь свои чудеса я буду показывать уже в Калуге. 22 декабря в 12:00 открою мою сказочную резиденцию в Доме мастеров.

С Повелителем холода из Якутии, который приехал не с внучкой, а с верной взрослой спутницей.

Калужские Дед Мороз и Снегурочка в Туле были нарасхват.

До Нового года осталось 456 часов.

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.