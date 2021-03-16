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В Калуге шествие выпускников пройдет 26 июня
В нынешнем году шествие выпускников в Калуге пройдет в субботу, 26 июня. Эту дату одобрили во вторник, 16 марта, на заседании комитета по вопросам социального развития городской думы.
Выпускники пройдут по традиционному маршруту: площадь Победы - улица Кирова - улица Ленина - площадь Старый Торг - улица Баженова - Городской парк культуры и отдыха.
Праздник выпускников, как и в 2020 году, пройдет в парке.
Ранее мы сообщали, что министерство образования и науки Калужской области рекомендовало провести последние звонки для выпускников 9-11 классов в субботу, 22 мая.
Выпускные у девятиклассников состоятся 9 июня, у одиннадцатиклассников – 26 июня.
ЕГЭ в 2021 году пройдут с 31 мая по 25 июня.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в Калужской области были перенесены ЕГЭ, традиционное июньское шествие выпускников отменили, но 11-классники все же прошлись по Калуге 25 августа - в День города.
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