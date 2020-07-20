В Калуге 18-летнему парню грозит 20 лет колонии

В Калуге 18-летний парень подозревается в незаконном распространении наркотиков. За особо тяжкое преступление молодому человеку грозит от 10 до 20 лет колонии.

- Подозреваемый вступил в организованную преступную группу и работал «закладчиком», а именно оставлял на территории города тайники с наркотическими средствами, - рассказали в понедельник, 20 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Преступная деятельность подозреваемого длилась более пяти месяцев и была пресечена сотрудниками полиции.

Расследование по данному делу сейчас продолжается.

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