В Калужской области задержали 25 нелегальных мигрантов

В деревне Кабицино Боровского района полиция задержали 25 граждан Таджикистана и Узбекистана, которые незаконно работали на стройке.
- Нелегальные мигранты привлекались при строительстве жилых домов и осуществляли различного вида общестроительные работы, - сообщает в понедельник, 20 июля, УМВД по Калужской области.
Полицейские сообщают, что составили 25 административных протоколов.
Кроме того, проверяются работодатели этих мигрантов. Бизнесменам грозит штраф в 250-800 тысяч рублей.
Тем временем
В Обнинске водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Подробности.
В Калуге скончался художник Андрей Сахаров. Подробнее.
В Калуге объявили о проведении карнавала в День города. Подробнее.
Две припаркованные машины подожгли в Калужской области. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!