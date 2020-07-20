В Калужской области задержали 25 нелегальных мигрантов

В деревне Кабицино Боровского района полиция задержали 25 граждан Таджикистана и Узбекистана, которые незаконно работали на стройке.

- Нелегальные мигранты привлекались при строительстве жилых домов и осуществляли различного вида общестроительные работы, - сообщает в понедельник, 20 июля, УМВД по Калужской области.

Полицейские сообщают, что составили 25 административных протоколов.

Кроме того, проверяются работодатели этих мигрантов. Бизнесменам грозит штраф в 250-800 тысяч рублей.

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