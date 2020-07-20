В Калужской области четырёхлетний мальчик перевернулся на квадроцикле

Вечером в субботу, 18 июля, на дороге между селами Передел и Никитское Медынского района в аварии пострадал четырёхлетний мальчик.

По предварительным данным, 35-летний мужчина вёз ребёнка на квадроцикле. В какой-то момент «Стелс» занесло, и он перевернулся.

У дошкольника зафиксированы различные травмы.

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