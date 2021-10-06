В Калуге камеры на перекрестке Кирова и Московской начнут фиксировать новые нарушения после модернизации

В Калуге началась модернизация дорожных камер на перекрестке улиц Кирова и Московской. Уже в октябре они начнут фиксировать новые нарушения, сообщили в среду, 6 октября, в «Центре безопасности дорожного движения».

На данный момент комплекс, работающий с 2016 года, фиксирует, превышение скорости, проезд на красный и пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора. После модернизации добавятся также следующие виды нарушений Правил дорожного движения:

при движении по ул. Московской - выезд на полосу встречного движения;

при движении по ул. Кирова - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Ранее мы сообщали о похожей модернизации камер на перекрестках улиц Ленина и Кирова, Ленина и Карла Либкнехта, Тульского шоссе и Генерала Попова, Московской и Азаровской. Также новые нарушения начали фиксировать передвижные комплексы «Стрелка-СТ».