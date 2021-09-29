В Калуге дорожные камеры на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта начнут фиксировать новые нарушения

В Калуге началась модернизация стационарных дорожных камер на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта. Она должна завершиться в октябре. После этого комплекс начнет фиксировать новые нарушения Правил дорожного движения, сообщили в среду, 29 сентября, в областном «Центре безопасности дорожного движения».

Сейчас на этом перекрестке камеры следят за скоростью, проездом на красный, а также пересечением стоп-линии на красный. А после модернизации к ним добавятся следующие виды нарушений:

ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;

ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;

ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Модернизация проводится по предложению регионального управления ГИБДД.

Ранее мы сообщали о похожей модернизации камер на перекрестках улиц Ленина и Кирова, Тульского шоссе и Генерала Попова, Московской и Азаровской. Также новые нарушения начали фиксировать передвижные комплексы «Стрелка-СТ».