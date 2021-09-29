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В Калуге дорожные камеры на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта начнут фиксировать новые нарушения

Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 29.09.2021 08:59 1 484
В Калуге дорожные камеры на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта начнут фиксировать новые нарушения

В Калуге началась модернизация стационарных дорожных камер на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта. Она должна завершиться в октябре. После этого комплекс начнет фиксировать новые нарушения Правил дорожного движения, сообщили в среду, 29 сентября, в областном «Центре безопасности дорожного движения».

Сейчас на этом перекрестке камеры следят за скоростью, проездом на красный, а также пересечением стоп-линии на красный. А после модернизации к ним добавятся следующие виды нарушений:

  • ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;
  • ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;
  • ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Модернизация проводится по предложению регионального управления ГИБДД.

Ранее мы сообщали о похожей модернизации камер на перекрестках улиц Ленина и Кирова, Тульского шоссе и Генерала Попова, Московской и Азаровской. Также новые нарушения начали фиксировать передвижные комплексы «Стрелка-СТ».

Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 29.09.2021 08:59 1 484
Тэги: авто камеры
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