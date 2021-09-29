В Калуге дорожные камеры на перекрестке Ленина и Карла Либкнехта начнут фиксировать новые нарушения
В Калуге началась модернизация стационарных дорожных камер на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта. Она должна завершиться в октябре. После этого комплекс начнет фиксировать новые нарушения Правил дорожного движения, сообщили в среду, 29 сентября, в областном «Центре безопасности дорожного движения».
Сейчас на этом перекрестке камеры следят за скоростью, проездом на красный, а также пересечением стоп-линии на красный. А после модернизации к ним добавятся следующие виды нарушений:
- ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;
- ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»;
- ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Модернизация проводится по предложению регионального управления ГИБДД.
Ранее мы сообщали о похожей модернизации камер на перекрестках улиц Ленина и Кирова, Тульского шоссе и Генерала Попова, Московской и Азаровской. Также новые нарушения начали фиксировать передвижные комплексы «Стрелка-СТ».
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