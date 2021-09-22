В Калуге к октябрю модернизируют дорожные камеры на перекрестке Московской и Азаровской

В Калуге к октябрю завершится модернизация дорожных камер, установленных на перекрестке улиц Московской и Азаровской. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

Этот комплекс фотовидеофиксации работает с 2016 года.

Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный и пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора.

- После модернизации, технические характеристики комплекса будут приведены в соответствие современным техническим требованиям, - подчеркнули в ЦБДД.

Ранее мы рассказывали о скорой модернизации камер на перекрестке улиц Кирова и Ленина, а также на перекрестке Тульского шоссе и улицы Генерала Попова.