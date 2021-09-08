В Калуге дорожные камеры на перекрестке улиц Кирова и Ленина начнут фиксировать новые нарушения
В Калуге началась модернизация комплекса фиксаций нарушений Правил дорожного движения на перекрестке улиц Ленина и Кирова. В среду, 8 сентября, об этом сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения».
С 2016 года там фиксируется превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора.
Однако с октября 2021 года список будет расширен.
По предложению УГИБДД по Калужской области будут фиксироваться следующие нарушения ПДД:
- при движении по ул. Ленина - выезд на полосу встречного движения;
- при движении по ул. Кирова - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
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