В Калуге дорожные камеры на перекрестке Тульского шоссе и Генерала Попова начнут фиксировать новые нарушения

В Калуге в ближайшие недели модернизируют стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе. В среду, 15 сентября, об этом сообщили в «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

Сейчас камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный и заезд за стоп-линию. А уже в октябре по записям с них будут наказывать водителей, которые не по правилам поворачивают налево.

-- После модернизации, в дополнение к существующим видам нарушений, по предложению УГИБДД УМВД России по Калужской области, будут фиксироваться административные правонарушения по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ «Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части», - пояснили в ЦБДД.

Ранее, напомним, мы сообщали о похожей модернизации камер на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге.