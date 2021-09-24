В Калужской области передвижные дорожные камеры начали фиксировать новые нарушения
В Калужской области модернизировали два передвижных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения «Стрелка-СТ». Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в региональном «Центре безопасности дорожного движения».
Теперь камеры будут следить как за попутными, так и за встречными потоками автомобилей.
Кроме того, комплексы будут фиксировать выезд на встречную полосу в тех местах, где это запрещено.
Ранее мы сообщали, в каких местах Калуги и области работают передвижные камеры 24 сентября.
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