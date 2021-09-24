Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 24 сентября

В пятницу, 24 сентября, по данным «Центра безопасности дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Они будут работать на улицах Кирова, Ленина, Чижевского, Рылеева, Суворова и Огарева.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

Также на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Тарусском, Малоярославецком, Жуковском, Бабынинском и Дзержинском районах.