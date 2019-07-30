Как в Калуге вместо газона появляется парковка, хотя власти называют всё беспределом

Прошлой осенью в Калуге обсуждалась идея создать парковочные карманы вместо газона у дома №28 по улице Степана Разина. После нескольких скандальных обсуждений комиссия по безопасности дорожного движения под Новый год всё-таки одобрила проект, который предлагали владельцы коммерческих помещений в этом доме: газон убрать и всё закатать в асфальт, создав при этом два дополнительных парковочных места.

Земляные работы начались весной. Сначала гастарбайтеры на тротуаре прорыли новую траншею, чтобы переложить коммуникации, а потом и траву с верхним слоем почвы убрали экскаватором. Но дальше что-то пошло не так. В городской управе вдруг заявили, что не давали разрешения на стройку и требуют всё вернуть в прежнее состояние. Почему изначально комиссия приняла другое решение, чиновники толком рассказать не могут, объясняя всё несогласованностью при принятии решений.

В итоге участок вдоль улицы разрыли и бросили, и в июне-июле он начал превращаться в настоящее болото. Тротуар в том месте, где под ним рыли траншею, стал проваливаться.

Городские чиновники при этом, по их словам, продолжали требовать всё убрать и вернуть траву.

- В отношении производителя работ возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства, - рассказывал нам на днях заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Выдано повторное предписание по приведении улично-дорожной сети в нормативное состояние. В случае невыполнения город рассмотрит возможность об обязании в судебном порядке либо о самостоятельном проведении восстановительных работ с отнесением расходов на виновное юридическое лицо.

Однако на прошедших выходных на Степана Разина вновь высадился отряд рабочих из Средней Азии. Они возобновили работы по обустройству парковки: ставили бордюры, засыпали площадку щебнем. В понедельник работы продолжились.

- Работы, по нашему мнению, ведутся без должного разрешения, о чём им письменно было сообщено, - комментирует ситуацию Игорь Бугаенко.

Ещё один представитель администрации, с которым мы пообщались, назвал происходящее беспределом. Представитель владельцев коммерческих помещений на письмо редакции не ответил.

Между тем утром во вторник на будущую парковку привезли очередной грузовик со щебнем. Дальше, похоже, дело осталось только за асфальтоукладчиками...

Эта история напоминает эпопею с «красивым самостроем» на улице Плеханова. Напомним, его грозились снести ещё в 2014 году. Владельцы проиграли районный и областной суд, однако в 2015 году градсовет решил «помиловать» здание. А недавно стало известно, что дом перестали считать самостроем ещё осенью 2017-го. Похожей может стать и судьба парковки, которую сначала построят, а потом начнут судиться. В итоге через пару лет после очередной смены городской власти может оказаться, что городу позарез нужны эти лишние парковочные места, поэтому никто ни в чем не виноват.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, чем в итоге закончится эта история? Построят парковку или вернут газон? Пишите в комментариях!