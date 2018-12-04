«Вы нам устроили Майдан»: калужане не дают создать парковку под своими окнами

Проект создания парковки у многоквартирного дома № 28 по улице Степана Разина в Калуге в очередной раз вынесли на комиссию по безопасности дорожного движения. Как мы рассказывали, зелёную зону предлагают закатать в асфальт.
Заказчик работ опросил жильцов дома. По его словам, больше половины из них выступило за создание парковки. Однако пришедшие на комиссию жители заявили, что опрос проводился некорректно, мол, их ввели в заблуждение.
- Мы посмотрели участок, немного увеличили газон, поправив конфигурацию парковочных мест, - рассказывал заказчик, представляя очередной проект парковки. – Посчитали, что можно на том участке, где сейчас растут два дерева, посадить ещё три.
По его словам, он идёт навстречу калужанам – высадил у дома 7 туй и готов выставить деревья в кадушках.
- Будет как в Финляндии, - уговаривал он несговорчивых жителей.
Напомнил заказчик и о том, что деревьев на Степана Разина хватает, есть целая аллея.
- Существуют градостроительные нормы ещё с советского периода, которые чётко говорят о том, что между зданием и дорогой должен быть, как минимум, один ряд деревьев. Прежде всего от пыли, во вторую очередь – от шума. Туи, как бы они не разрослись, никогда не закроют окна жителей от машины, - сказал депутат Яков КАЗАЦКИЙ.
Он напомнил, что туя – не дерево, а кустарник.
- Если туя – это не дерево, то женщина – не человек! – кричал один из представителей заказчика.
Присутствующие на заседании чиновники и депутаты предложили заказчику найти компромисс с жителями. Но тот лишь требовал немедленно принять решение в его пользу.
- Четвертый месяц не можем решить этот вопрос. Вы нас столкнули с жителями, вы нам Майдан устроили! – выкрикивал представитель заказчиков.
Он рассказал, что на первом этаже этого дома может разместиться один из сетевых магазинов или банк. Такие предложения к нему уже поступили. Осталось только парковку сделать.
Жители в свою очередь объясняли, что парковкой не смогут воспользоваться ни посетители магазина, ни посетители банка, так как рядом находится университет.
- Студенты поставят свои машины - и всё! Они уже все парковочные места у близлежащих домов заняли, - объясняли они.
Договориться так и не удалось. Два депутата встали и демонстративно покинули заседание, заявив, что не могут голосовать против калужан. В итоге решение вопроса перенесли на следующие заседание комиссии.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, нужны ли парковочные карманы в этом месте? Пишите в комментариях!
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