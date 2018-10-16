Парковка вместо газона и деревьев: очередной скандал разгорается в Калуге

Калуга в очередной раз может лишиться зелёных насаждений. На улице Степана Разина, 28 на месте газона собственники коммерческих помещений в доме собираются обустроить парковку.
Это предложение бизнесменов обсуждалось в конце сентября на комиссии по безопасности дорожного движения. Городу предложили проект обустройства восьми парковочных карманов «ёлочкой» вместо шести существующих параллельных мест. Но для этого нужно убрать газон и не сажать запланированные местными жителями деревья. Члены комиссии решение вопроса отложили, чтобы посоветоваться с населением.
Утром 16 октября все ямы, подготовленные для саженцев, закопали.
Жители дома №28 на минувших выходных выкопали ямы, посадили два клёна и договорились с городскими властями о выделении саженцев на оставшийся участок. Деревья должны были привезти на этой неделе.
Но утром во вторник, 16 октября, владелец коммерческих помещений привёз рабочих, которые убрали один из клёнов и закопали все ямы, подготовленные для деревьев. По его словам, это не городская земля, а частная, с управляющей компанией он всё согласовал и там будет парковка для магазина.
На место работ сейчас выехал местный депутат. Также о ситуации рассказали городскому голове Дмитрию Разумовскому. Мы будем следить за развитием событий.
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