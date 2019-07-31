Часть скандальной парковки закатали в асфальт

Как мы уже рассказывали, на улице Степана Разина местные бизнесмены обустраивают парковочные карманы между дорогой и тротуаром, хотя власти заявляют, что не разрешали проведения работ. Несмотря на позицию городской управы, вечером во вторник, 30 июля, туда приехали очередные грузовики со щебнем, а чуть позже – и с асфальтом.

Половину будущей парковки заасфальтировали. Ещё часть, по сообщениям местных жителей, собираются доделать вечером в среду.

Между тем чиновники по-прежнему настаивают на том, что предприниматели должны вернуть территории первоначальный вид.

- Будем принимать меры в соответствии с действующим законодательством, - рассказал нам заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

В чем именно это будет выражаться, он пока не смог уточнить:

- Вопрос не простой, требует детального правового анализа. В настоящее время готовится досудебная претензия.

UPD. Как нам стало известно позже, с инициатором создания парковки на месте работ вечером 30 июля удалось пообщаться представителям городской управы и организатору сообщества «Зелёный город» Якову Казацкому. Он рассказал нам об устной договоренности с бизнесменом, что газон восстановят уже к середине августа:

- На этот раз удалось пообщаться напрямую с собственником помещения, который заварил эту кашу, и насколько можно ему верить - пообещал дальше действовать только в законном ключе. Все работы были остановлены. Ему был предложен компромисс, предполагающий восстановление им газона и решение силами управы той проблемы, ради которой он пытался сделать эту парковку. Время на раздумья у него 2 недели, будем надеяться, он примет правильное решение.

По нашей информации, на этом участке улицы Степана Разина, в случае восстановления зелёной зоны, могут разрешить остановку в дневное время любого дня, а не только по чётным числам.

Уважаемые читатели, как вы считаете, чем закончится эта история? Пишите в комментариях.