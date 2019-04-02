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«Красивый самострой» на Плеханова помиловали

02.04.2019 11:53 14 2037 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
«Красивый самострой» на Плеханова помиловали

На этой неделе стало известно, чем закончилась история с построенным без разрешения трёхэтажным домом по адресу: Плеханова, 92. В Калуге он также известен под названием «красивый самострой».

Напомним, эта история тянется с 2014 года. В поле зрения правоохранительных органов дом попал вскоре после заявления тогдашнего и.п. городского головы Константина БАРАНОВА о намерении бороться с самостроями.

Прокуратура после проведения соответствующей проверки приняла решение подать на владельцев земельного участка, на котором построен дом, в суд. Тот установил, что возведённое здание является не индивидуальным жилым домом, как настаивали собственники, а многоквартирным, на строительство которого требуется соответствующее разрешение.

Сначала Калужский районный, а затем и областной суд признали дом самостроем и обязали собственников участка снести его за свой счёт. Однако это требование исполнено не было.

По информации, предоставленной нашему изданию городским головой Дмитрием Разумовским, производство по этому делу прекращено. Отказ о признании строения на Плеханов, 92 самовольной постройкой был принят ещё 19 октября 2017 года определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда.

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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: недвижимость
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