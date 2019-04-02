«Красивый самострой» на Плеханова помиловали

На этой неделе стало известно, чем закончилась история с построенным без разрешения трёхэтажным домом по адресу: Плеханова, 92. В Калуге он также известен под названием «красивый самострой».
Напомним, эта история тянется с 2014 года. В поле зрения правоохранительных органов дом попал вскоре после заявления тогдашнего и.п. городского головы Константина БАРАНОВА о намерении бороться с самостроями.
Прокуратура после проведения соответствующей проверки приняла решение подать на владельцев земельного участка, на котором построен дом, в суд. Тот установил, что возведённое здание является не индивидуальным жилым домом, как настаивали собственники, а многоквартирным, на строительство которого требуется соответствующее разрешение.
Сначала Калужский районный, а затем и областной суд признали дом самостроем и обязали собственников участка снести его за свой счёт. Однако это требование исполнено не было.
По информации, предоставленной нашему изданию городским головой Дмитрием Разумовским, производство по этому делу прекращено. Отказ о признании строения на Плеханов, 92 самовольной постройкой был принят ещё 19 октября 2017 года определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда.
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