Газон на улице Степана Разина разрешили закатать в асфальт

На улице Степана Разина в Калуге у дома №28 вместо газона появятся парковочные карманы. Такой проект в четверг, 27 декабря, одобрили члены комиссии по безопасности дорожного движения. Среди голосовавших по этому вопросу только один человек был против, один воздержался.
Как мы уже рассказывали, инициаторами создания парковки у дома выступили владельцы коммерческих помещений на первом этаже. Они же собираются оплатить все работы. По всей видимости, парковочный места нужны для того, чтобы открыть в здании магазин.
Заказчик работ опросил жильцов дома. По его словам, больше половины из них выступило за создание парковки. Однако на предыдущем заседании комиссии пришедшие туда жители заявляли, что опрос проводился некорректно, мол, их ввели в заблуждение.
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