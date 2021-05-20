COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Благоустройство
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Главные новости в Калужской области 20 мая: назначения и скандалы в медицине, золото в плавании, машины на тротуаре

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.05.2021 20:00 0 49
Главные новости в Калужской области 20 мая: назначения и скандалы в медицине, золото в плавании, машины на тротуаре

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 20 мая.

Все внимание - медицине

Главные новости дня в Калужской области – все из сферы здравоохранения.

Утром стало известно, что главой регионального минздрава назначен Константин Пахоменко из Обнинска. Он тут же завел страницы в соцсетях и обратился к калужанам.

А вот вокруг бывшего министра Алана Цкаева (на фото вверху) разгорелся скандал. В сети опубликовали представление прокурора области, из которого следует, что Цкаев в 2019 году необоснованно получил премию в 9 миллионов рублей. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша. А к вечеру Цкаева уже назначили главным врачом БСМП Калуги.

Венгерское золото

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Михаил Вековищев из Калужской области выиграл вторую награду высшего достоинства в Венгрии. Обнинский пловец выступил в предварительной и финальных заплывах в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Опасный перекресток

Очередной ДТП произошло на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге. Недалеко от лицея два легковых автомобиля после столкновения вылетели на тротуар. Пострадали два человека.

Третья вакцина

В Калужскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса «КовиВак». Ранее уже поставлялись «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На данный момент прививку сделали только 72 683 человека. Хотя власти планировали уже к октябрю вакцинировать почти полмиллиона калужан.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.05.2021 20:00 0 49
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли ускорить получение атомной лицензии
Инвестиционное гражданство Мальты для уроженцев Российской Федерации
Популярные сорта ароматных роз

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru