Главные новости в Калужской области 20 мая: назначения и скандалы в медицине, золото в плавании, машины на тротуаре

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 20 мая.

Все внимание - медицине

Главные новости дня в Калужской области – все из сферы здравоохранения.

Утром стало известно, что главой регионального минздрава назначен Константин Пахоменко из Обнинска. Он тут же завел страницы в соцсетях и обратился к калужанам.

А вот вокруг бывшего министра Алана Цкаева (на фото вверху) разгорелся скандал. В сети опубликовали представление прокурора области, из которого следует, что Цкаев в 2019 году необоснованно получил премию в 9 миллионов рублей. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Владислав Шапша. А к вечеру Цкаева уже назначили главным врачом БСМП Калуги.

Венгерское золото

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Михаил Вековищев из Калужской области выиграл вторую награду высшего достоинства в Венгрии. Обнинский пловец выступил в предварительной и финальных заплывах в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Опасный перекресток

Очередной ДТП произошло на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге. Недалеко от лицея два легковых автомобиля после столкновения вылетели на тротуар. Пострадали два человека.

Третья вакцина

В Калужскую область привезли первую партию вакцины от коронавируса «КовиВак». Ранее уже поставлялись «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». На данный момент прививку сделали только 72 683 человека. Хотя власти планировали уже к октябрю вакцинировать почти полмиллиона калужан.

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