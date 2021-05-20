Калужский губернатор прокомментировал новость о премии экс-министру здравоохранения в 9 миллионов рублей

Как мы уже рассказывали, в сети появился текст представления прокурора Калужской области, в котором сообщается, что в 2019 году экс-министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев якобы необоснованно получил премию в 9 миллионов рублей. На тот момент он являлся главным врачом БСМП Калуги. Ситуацию в среду, 20 мая, прокомментировал губернатор Владислав ШАПША.

- Речь идет о премии, которая была выписана года два назад еще другим министром здравоохранения, который был в то время, - приводит слова Шапши издание «Подъём». - И это совершенно другая история, и она никакого отношения к нынешнему времени не имеет, и коррупция тоже».

По его словам, недавняя отставка Цкаева с поста министра здравоохранения Калужской области не связана с огромной премией.

Прокомментировал Шапша также появление в соцсетях письма от имени сотрудников БСМП, которые выступили против возвращения Цкаева в руководство больницы:

- Алан Юрьевич много сделал для того, чтобы БСМП была в том виде, в котором она сейчас находится. Он много сил потратил на это. И если там есть какие-то моменты недопонимания, несогласия, надо просто встретиться с коллективом, объясниться, и вопрос будет исчерпан. Думаю, мой заместитель вместе с Аланом Юрьевичем встретятся с коллективом и все вопросы будут сняты.