Премия в 9 миллионов: министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева проверила прокуратура

Как мы уже рассказывали, 18 мая ушел в отставку министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев. В официальном сообщении губернатора говорилось о том, что министр по собственной инициативе покинул свой пост. Однако одновременно с этим в Телеграме опубликовали скан представления прокуратуры на имя главы региона.

В этом документе говорится о нарушениях антикоррупционного законодательства. От имени прокурора Калужской области Константина Жилякова сообщается о том, что Алан Цкаев якобы в 2019 году, будучи главным врачом БСМП Калуги, необоснованно получил премию в 9 миллионов рублей. Министром здравоохранения тогда был Константин Баранов.

Кроме того, в представлении, подлинность которого пока не подтверждена, говорится о том, что Цкаев назначил на руководящую должность в больнице свою сожительницу и не уведомил об этом в соответствии с федеральным законодательством.

Мы направили запрос в прокуратуру Калужской области, где не подтвердили, но и не опровергли подлинность данного документа.

- Прокуратурой области представление в сети Интернет не размешалось, в связи с чем у меня нет возможности сообщить о подлинности документа, имеющегося в соцсетях, - пояснили в пресс-службе. - Вместе с тем, прокуратурой Калужской области проведена проверка деятельности регионального министерства здравоохранения, в ходе которой выявлен ряд нарушений федерального законодательства. По результатам проверки прокурором области внесено представление об устранении выявленных нарушений. Представление в настоящее время находится на рассмотрении в Администрации Губернатора Калужской области.

Также мы направили вопросы в пресс-службу правительства Калужской области, однако там не смогли оперативно ответить. Когда появится их комментарий, мы его опубликуем.

Напомним, 20 мая в Калужской области был назначен новый исполняющий обязанности министра здравоохранения. Им стал Константин Пахоменко.

UPD. В пресс-службе правительства Калужской области сообщили, что по данной теме пока могут лишь повторить комментарий губернатора об отставке Цкаева.

UPD2. Калужский губернатор прокомментировал новость о премии экс-министру здравоохранения в 9 миллионов рублей.