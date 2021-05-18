Министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ ушел в отставку по собственному желанию Об этом во вторник, 18 мая, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Принял отставку министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева. Алан Юрьевич сам обратился ко мне с этой просьбой, - пояснил глава региона. - Прошло чуть больше года с момента, когда я предложил ему занять эту должность. Тогда, в условиях усиливающейся пандемии коронавируса, его опыт, как специалиста, всю жизнь работающего в экстренных ситуациях, был незаменим. И данное решение полностью себя оправдало. Алану Юрьевичу удалось очень быстро перестроить систему здравоохранения Калужской области и адаптировать ее под новые задачи. Выполнив их, Алан Юрьевич посчитал, что будет правильным вернуться на прежнее место работы.

Владислав Шапша уточнил, что Алан Цкаев вернется на должность главного врача Больницы скорой медицинской помощи в Калуге.

Кто займет место министра, пока не уточняется.

Напомним, Алан Цкаев возглавил министерство здравоохранения 28 апреля 2020 года. До этого он в течение семи лет руководил БСМП.