Владислав Шапша отправил в отставку и.о. министра здравоохранения Калужской области

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что глава региона Владислав Шапша отправил в отставку и.о. министра здравоохранения Наталью Огородникову.

В последнее время в социальных сетях калужане высказывали много претензий к оказанию медицинской помощи в период коронавируса. Жителям кажется, что всех медиков бросили на борьбу с COVID-19, будто других болезней не существует. Так, на прошлой неделе стало известно том, что две больницы в Калуге отказались госпитализировать пенсионеров с пневмонией. В ситуацию пришлось вмешаться главе региона. Появились посты от сотрудников скорой, в которых они жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты. В итоге и.о. губернатора лично выезжал на станцию скорой помощи, чтобы проверить, как обстоят дела.

На этом фоне странно выглядела деятельность Центра медицинской профилактики. В период пандемии специалисты лишь продолжали рассказывать о вреде курения и употребления наркотиков.

Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен главный хирург Калужской области Алан Юрьевич Цкаев. С ноября 2013 года он возглавлял «Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи» имени К.Н. Шевченко - БСМП. Алан Юрьевич – хирург высшей квалификационной категории, является доцентом, кандидатом медицинских наук.

- Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции, - сообщал на своей странице в соцсетях глава региона Владислав Шапша.

Алан Юрьевич Цкаев.