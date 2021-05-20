Константин Пахоменко назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Калужской области

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Калужской области назначен Константин ПАХОМЕНКО. Утром в четверг, 20 мая, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- До этого Константин Валентинович работал заведующим консультативно-поликлиническим отделением МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, - пояснил глава региона. - Константин Пахоменко имеет многолетний практический опыт в одной из ведущих клиник России, кроме того он занимался административной работой - возглавлял отдел здравоохранения Администрации Обнинска. Как депутат Городского собрания наукограда, из первых уст знает о тех проблемах здравоохранения, которые волнуют людей. Уверен, все это позволит Константину Валентиновичу реализовывать стратегию развития региональной медицины с учетом актуальных запросов общества.

Напомним, 18 мая ушел в отставку с поста министра здравоохранения Алан Цкаев. Губернатор заявлял, что это решение самого Цкаева.