В центре Калуги два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП
Около 11:10 в четверг, 20 мая, ДТП произошло на перекрестке улиц Суворова и Рылеева. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщают наши читатели, которые стали очевидцами происшествия.
От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Сбит дорожный знак.
В ГУ МЧС по Калужской области уточнили, что столкнулись «Лада» и «Рено».
По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места ДТП.