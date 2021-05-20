В центре Калуги два автомобиля вылетели на тротуар после ДТП

Около 11:10 в четверг, 20 мая, ДТП произошло на перекрестке улиц Суворова и Рылеева. Там столкнулись два легковых автомобиля, сообщают наши читатели, которые стали очевидцами происшествия.

От удара оба автомобиля вылетели на тротуар. Сбит дорожный знак.

В ГУ МЧС по Калужской области уточнили, что столкнулись «Лада» и «Рено».

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места ДТП.