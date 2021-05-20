Обнинский пловец Михаил Вековищев выиграл второе золото на чемпионате Европы в Венгрии

В Будапеште продолжает чемпионат Европы по водным видам спорта. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Михаил Вековищев выиграл вторую награду высшего достоинства в Венгрии.

В среду, 19 мая, обнинский пловец выступил в предварительной и финальных заплывах в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В вечерней части программы Вековищев плыл на заключительном этапе и финишировал с первым результатом.

Напомним, что Михаил Вековищев отобрался для участия в Олимпийских играх в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. Также многократный чемпион мира сможет выступить в эстафетном плавании.

На дистанции 50 метров на спине еще одна представительница Калужской области и будущая участница Игр в Токио Анастасия Фесикова финишировала пятой.