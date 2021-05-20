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Третья вакцина от коронавируса поступила в Калужскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 20.05.2021 14:21 10 1316
Третья вакцина от коронавируса поступила в Калужскую область

В четверг, 20 мая, в Калужскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ.

В настоящее время в нашу область привезли 108 912 комплектов вакцины «Спутник V», 2430 – «ЭпиВакКорона» и 780 – «КовиВак».

- Все вакцины двухкомпонентные, то есть вакцинация происходит в два этапа, - пояснил замминистра. - У первых двух вакцин интервал составляет 21 день, а у последний «КовиВак» — 14 дней. При невозможности пройти вакцинацию вторым компонентом вакцины «КовиВак» в соответствии с инструкцией разрешается перерыв в 2-4 недели. Обращаю ваше внимание, что вакцина «КовиВак» разрешена к использованию в возрасте от 18 до 60 лет.

По его словам, в настоящее время в Калужской области полностью прошли вакцинацию 72 683 человека.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуг», по телефону *040 или обратившись на пункт вакцинации.

- Мы видим, как в соседних регионах, отмечается рост новых случаев СOVID-19, - подчеркнул Соваков. - В настоящее время, лучшим способом защитить себя и своих близких является вакцинация.

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 20.05.2021 14:21 10 1316
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение илья соваков
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