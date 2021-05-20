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Алан Цкаев назначен главным врачом БСМП Калуги

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 20.05.2021 14:48 19 5021
Алан Цкаев назначен главным врачом БСМП Калуги

Как мы уже рассказывали, 20 мая исполняющим обязанности министра здравоохранения Калужской области назначен Константин Пахоменко. Занимавший эту должность до него Алан Цкаев ушел в отставку по собственному желанию 18 мая. А сегодня его уже представили коллективу БСМП Калуги в качестве главного врача.

Для этого в больницу приехал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Выступая, Константин Михайлович сообщил, что по решению губернатора в системе здравоохранения произошли кадровые изменения, - сообщает пресс-служба БСМП. - Анна Николаевна Чернова с сегодняшнего дня возглавляет Калужский кожно-венерологический диспансер, а Алан Юрьевич Цкаев по собственному желанию перешел с должности министра здравоохранения региона на должность главного врача больницы скорой медицинской помощи.

Вот как прокомментировал назначение Горобцов:

- Алан Юрьевич сегодня пришел в БСМП уже имея новый, уникальный опыт. Он посмотрел на всю систему здравоохранения с разных сторон, освоил дополнительные навыки управления. Но самое главное – получил благодарность губернатора Калужской области Владислава Шапшы за работу в тяжелейший для системы здравоохранения период 2020-2021 гг. Впервые национальные проекты были выполнены правильно и в полном объеме. Многое продумывалось заранее. Нам удалось обеспечить необходимые объемы лекарственных препаратов и показать населению работу амбулаторного звена. Все это управлялось Аланом Юрьевичем лично с каждым главным врачом в ручном режиме. Да, было не легко и не просто, а потому более ценно. Коллеги, на медицину сегодня большое внимание и большие надежды, чтобы идти вперед, нам нужно быть сплоченными. Доверяйте Алану Юрьевичу, он себя хорошо зарекомендовал.

Как сообщили нам присутствовавшие на собрании, Цкаева встретили аплодисментами, а большинство врачей высказалось положительно.

Назначение сопровождалось информационной атакой. Ранее, напомним, в социальных сетях появилось открытое письмо от имени сотрудников БСМП, которые отказывались работать под руководством Цкаева. В больнице не смогли подтвердить его подлинность.

Также Алан Цкаев упоминался в истории с премией в 9 миллионов рублей, которую, по сообщению прокуратуры, он получил в конце 2019 года. В тот момент он как раз возглавлял БСМП. Ситуацию с крупной денежной выплатой прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 20.05.2021 14:48 19 5021
Тэги: общество алан цкаев владислав шапша константин горобцов
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