Алан Цкаев назначен главным врачом БСМП Калуги

Как мы уже рассказывали, 20 мая исполняющим обязанности министра здравоохранения Калужской области назначен Константин Пахоменко. Занимавший эту должность до него Алан Цкаев ушел в отставку по собственному желанию 18 мая. А сегодня его уже представили коллективу БСМП Калуги в качестве главного врача.

Для этого в больницу приехал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Выступая, Константин Михайлович сообщил, что по решению губернатора в системе здравоохранения произошли кадровые изменения, - сообщает пресс-служба БСМП. - Анна Николаевна Чернова с сегодняшнего дня возглавляет Калужский кожно-венерологический диспансер, а Алан Юрьевич Цкаев по собственному желанию перешел с должности министра здравоохранения региона на должность главного врача больницы скорой медицинской помощи.

Вот как прокомментировал назначение Горобцов:

- Алан Юрьевич сегодня пришел в БСМП уже имея новый, уникальный опыт. Он посмотрел на всю систему здравоохранения с разных сторон, освоил дополнительные навыки управления. Но самое главное – получил благодарность губернатора Калужской области Владислава Шапшы за работу в тяжелейший для системы здравоохранения период 2020-2021 гг. Впервые национальные проекты были выполнены правильно и в полном объеме. Многое продумывалось заранее. Нам удалось обеспечить необходимые объемы лекарственных препаратов и показать населению работу амбулаторного звена. Все это управлялось Аланом Юрьевичем лично с каждым главным врачом в ручном режиме. Да, было не легко и не просто, а потому более ценно. Коллеги, на медицину сегодня большое внимание и большие надежды, чтобы идти вперед, нам нужно быть сплоченными. Доверяйте Алану Юрьевичу, он себя хорошо зарекомендовал.

Как сообщили нам присутствовавшие на собрании, Цкаева встретили аплодисментами, а большинство врачей высказалось положительно.

Назначение сопровождалось информационной атакой. Ранее, напомним, в социальных сетях появилось открытое письмо от имени сотрудников БСМП, которые отказывались работать под руководством Цкаева. В больнице не смогли подтвердить его подлинность.

Также Алан Цкаев упоминался в истории с премией в 9 миллионов рублей, которую, по сообщению прокуратуры, он получил в конце 2019 года. В тот момент он как раз возглавлял БСМП. Ситуацию с крупной денежной выплатой прокомментировал губернатор Владислав Шапша.