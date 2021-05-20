COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года
Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Самая стильная выпускница Клиника года

Новый глава областного минздрава обратился к калужанам

Дмитрий Ивьев , Фото: Администрация Обнинска.
Опубликовано: 20.05.2021 16:34 5 1450
Новый глава областного минздрава обратился к калужанам

В четверг, 20 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Константина ПАХОМЕНКО.

После этого на странице в Facebook Пахоменко обратился ко всем жителям Калужской области:

- Меня зовут Константин Пахоменко. Сегодня губернатор Владислав Валерьевич назначил меня исполняющим обязанности министра здравоохранения. Расскажу немного о себе. Я врач-хирург, кандидат медицинских наук.  Работал заведующим консультативно-поликлиническим отделением МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Также имею опыт работы в органах власти: возглавлял отдел здравоохранения администрации и был депутатом Городского собрания наукограда.

Знаю, что у регионального здравоохранения есть свои проблемы, но есть и свои возможности. Первое - постараюсь решить, второе - реализовать.

Тем временем

Алан Цкаев назначен главным врачом БСМП Калуги. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Администрация Обнинска.
Опубликовано: 20.05.2021 16:34 5 1450
Тэги: общество константин пахоменко
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли ускорить получение атомной лицензии
Инвестиционное гражданство Мальты для уроженцев Российской Федерации
Популярные сорта ароматных роз

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru