Новый глава областного минздрава обратился к калужанам

В четверг, 20 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Константина ПАХОМЕНКО.

После этого на странице в Facebook Пахоменко обратился ко всем жителям Калужской области:

- Меня зовут Константин Пахоменко. Сегодня губернатор Владислав Валерьевич назначил меня исполняющим обязанности министра здравоохранения. Расскажу немного о себе. Я врач-хирург, кандидат медицинских наук. Работал заведующим консультативно-поликлиническим отделением МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Также имею опыт работы в органах власти: возглавлял отдел здравоохранения администрации и был депутатом Городского собрания наукограда.

Знаю, что у регионального здравоохранения есть свои проблемы, но есть и свои возможности. Первое - постараюсь решить, второе - реализовать.

Тем временем

Алан Цкаев назначен главным врачом БСМП Калуги. Подробности.