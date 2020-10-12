Сердюкова назначили новым министром спорта Калужской области

Олег Сердюков.

В понедельник, 12 октября, в Калужской области назначен новый министр спорта. Им стал Олег СЕРДЮКОВ. Последним местом работы чиновника был отдел регионального развития и взаимодействия с физкультурными организациями Департамента физического развития и массового спорта в Минспорте России.

Ведомство организует и проводит межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные и спортивные мероприятия, соревнования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, занимается развитием физкультуры и спорта в регионах.

До этого в течение 10 лет Сердюков возглавлял Управление физкультуры и спорта Белгородской области, откуда уволился по собственному желанию в августе 2019. Ряд СМИ связывают уход чиновника с тем, что Международная федерация волейбола отказала Белгороду в проведении чемпионата мира 2022 года.

Сердюков сменил на посту министра спорта Калужской области Алексея Логинова, который возглавлял ведомство 10 лет.

Ранее, напомним, 12 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о назначении нового министра строительства и ЖКХ Калужской области.

UPD. На что может рассчитывать калужский спорт с новым министром.