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На что может рассчитывать калужский спорт с новым министром

Николай Егоров
Опубликовано: 12.10.2020 16:28 0 85
На что может рассчитывать калужский спорт с новым министром

Как мы уже писали, в понедельник, 12 октября, министерство спорта нашего региона возглавил экс-начальник Управление физкультуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков. Этим ведомством чиновник руководил более 10 лет.

Белгородская и Калужские области входят в Центральный федеральный округ. Преимущества у каждого субъекта свои. Белгородская область по населению в полтора раза больше, а вот столицы регионов примерно схожи в этом показателе.

Главные плюсы Калуги – географическое расположение. Отсюда и инвестиционная привлекательность. За Белгород говорят традиционно сильное сельское хозяйство и добывающая промышленность. Калужской области такие горно-обогатительные комбинаты, как в Губкине и Старом Осколе даже и не снились – ни в радужных снах в разрезе доходов, ни в кошмарах - в плане экологии.

Схожи Белгородская и Калужская область и в губернаторах-долгожителях. Всероссийский список возглавляет Евгений Савченко. Он руководил Белгородской областью в течение 27 лет. Вторым в этом списке идет экс-губернатор Анатолий Артамонов. Оба чиновника ушли со своего поста в 2020 году.

Так что регионы стабильно развивались последние два десятилетия и чем-то даже на друг друга похожи. Но только не в спорте.

Белгородская область – флагман Центрального федерального округа. Причем, практически по всем показателям отчетов министерства спорта России. На белгородщине 6215 спортивных сооружений. В Калужской области – 2271.
При этом спортивные сооружения в обоих субъектах забиты практически под завязку (около 90 процентов).

6 октября Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что к 2024 году число россиян, регулярно занимающихся спортом, должно достигнуть 55 процентов, а к 2030 году - 70 процентов. У Белгородской области эта цифра сейчас – 48,1 % (1 место в ЦФО из 18).

В 2019 году 42,9 процентов калужан систематически занимались спортом (13 место в ЦФО из 18).

В чем, действительно, огромная разница между Калужской и Белгородской областями, так это в финансировании спортивной отрасли. Разница более чем в 7 раз. Белгород вообще уступает только Москве, опережает при этом все другие регионы ЦФО и даже Подмосковье. На спорт в 2019 году было израсходовано 29,5 миллиардов рублей (в Калужской области – 4,2 млрд.).

Вот таким богатым и успешным физкультурно-спортивным хозяйством руководил на протяжении более 10 лет в Белгородской области Эдуард Сердюков. Сопоставимое количество средств в Калуге он вряд ли получит, но эффективность может сохранить и приумножить.

Кстати, в Белгороде сейчас тоже идет большое спортивное строительство. В городе строят волейбольную арену, рассчитанную на 10 тысяч зрителей. Площадь, которую будет занимать спортивный объект, равна семи футбольным полям. Играть на площадке нового комплекса будет клуб «Белогорье» - победитель клубного чемпионата мира, 3-кратный победитель Лиги чемпионов, 8-кратный чемпион России и Кубка страны. Эдуарду Сердюкову руководить этой ареной не придется, зато новоиспеченный министр спорта Калужской области наверняка примет участие в открытии нового Дворца спорта на улице Ленина в Калуге, который сегодня в очередной раз проинспектировал губернатор Владислав Шапша.

Николай Егоров
Опубликовано: 12.10.2020 16:28 0 85
Тэги: спорт владислав шапша олег сердюков
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