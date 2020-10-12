В понедельник, 12 октября, в Калужской области назначен новый министр строительства и ЖКХ. Им стал Вячеслав ЛЕЖНИН, который до этого занимал должность заместителя главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства.

Как рассказал губернатор Владислав ШАПША, за пятнадцатилетнюю работу на этом посту Лежнин зарекомендовал себя как грамотный специалист и руководитель. В администрации Обнинска Шапша был руководителем Лежнина.

- Со следующего года мы должны вводить не менее 800 тысяч кв. м. жилья, - подчеркнул глава региона. - Нам предстоит переселить из аварийных домов почти 4,5 тысячи человек. При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ надо завершить эту работу досрочно, в 2023 году. В 2021 году необходимо окончательно закрыть вопрос по обманутым дольщикам. Прошу вас принять исчерпывающие меры по решению поставленных президентом задач.

В числе важных направлений работы ведомства губернатор также назвал модернизацию коммунальной инфраструктуры, завершение в 2021 году проектирования и начало строительства Андреевского водозабора для Калуги, а также реконструкцию очистных сооружений в Ермолино, реконструкцию и строительство объектов очистки сточных вод в Жиздре, Козельске, Мещовске и Хвастовичах.

Вячеслав Лежнин.

Актуальной для министерства задачей остается эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами и развитие инфраструктуры сбора, переработки, утилизации и обезвреживания ТКО. Кроме того, необходимо обеспечить экологическую рекультивацию закрытых мусорных полигонов.

Ранее министром строительства и ЖКХ Калужской области был Егор Вирков. Однако после выборов губернатора он не сохранил свой пост.

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