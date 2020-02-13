Назначен новый губернатор Калужской области

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 13 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области.
Анатолий Артамонов, возглавлявший наш регион с 2000 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен 47-летний мэр Обнинска Владислав ШАПША.
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