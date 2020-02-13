Владислав Шапша рассказал нашему изданию, как стал новым главой Калужской области

Вечером 13 февраля стало известно о том, что губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подал в отставку. На должность временно исполняющего обязанности главы региона назначен Владислав ШАПША. До сегодняшнего дня он занимал пост мэра Обнинска.

- Это было для меня достаточно неожиданное предложение, - прокомментировал Владислав Шапша kp40. – Сегодня я встретился с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. После нашего общения я такое решение принял.

- Когда вас пригласили в Москву на встречу с президентом, вы догадывались, о чём пойдёт речь?

- Предполагал.

Встреча Владимира Путина и Владислава Шапши 13 февраля.

Мы поинтересовались у врио главы региона, когда он приступит к своим обязанностям и какими будут его первоочередные решения.

- В пятницу пройдёт расширенное заседание Правительства Калужской области, на котором состоится моё представление, - ответил Владислав Шапша. – С завтрашнего дня и начнём работать. Я думаю, Калужская область достаточно устойчиво развивается, является лидером по многим показателям, и каких-то срочных, пожарных решений здесь не требуется. Решения будут выверенные, обдуманные и взвешенные.

- Значительная часть вашей жизни связана с Обнинском. Есть сожаление в связи с тем, что вы покидаете должность мэра наукограда?

- Должность мэра Обнинска – это очень серьёзная, ответственная должность. Конечно, делать для родного города что-то хорошее всегда приятно и здорово. Но, если есть такое доверие и такое решение: сделать что-то на благо Калужской области, продолжить те хорошие начинания, которые есть, – то, конечно, других сожалений быть не должно.

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