$ 63.05 0.90
68.78 0.98
Главная Новости Общество

Владислав Шапша рассказал нашему изданию, как стал новым главой Калужской области

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 13.02.2020 20:29 1 1422
Владислав Шапша рассказал нашему изданию, как стал новым главой Калужской области

Вечером 13 февраля стало известно о том, что губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подал в отставку. На должность временно исполняющего обязанности главы региона назначен Владислав ШАПША. До сегодняшнего дня он занимал пост мэра Обнинска.

- Это было для меня достаточно неожиданное предложение, - прокомментировал Владислав Шапша kp40. – Сегодня я встретился с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. После нашего общения я такое решение принял. 

- Когда вас пригласили в Москву на встречу с президентом, вы догадывались, о чём пойдёт речь? 

- Предполагал. 

Встреча Владимира Путина и Владислава Шапши 13 февраля.

Встреча Владимира Путина и Владислава Шапши 13 февраля.

Мы поинтересовались у врио главы региона, когда он приступит к своим обязанностям и какими будут его первоочередные решения. 

- В пятницу пройдёт расширенное заседание Правительства Калужской области, на котором состоится моё представление, - ответил Владислав Шапша. – С завтрашнего дня и начнём работать. Я думаю, Калужская область достаточно устойчиво развивается, является лидером по многим показателям, и каких-то срочных, пожарных решений здесь не требуется. Решения будут выверенные, обдуманные и взвешенные. 

- Значительная часть вашей жизни связана с Обнинском. Есть сожаление в связи с тем, что вы покидаете должность мэра наукограда? 

- Должность мэра Обнинска – это очень серьёзная, ответственная должность. Конечно, делать для родного города что-то хорошее всегда приятно и здорово. Но, если есть такое доверие и такое решение: сделать что-то на благо Калужской области, продолжить те хорошие начинания, которые есть, – то, конечно, других сожалений быть не должно.

Читайте также по теме:

Что известно о новом губернаторе Калужской области.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 13.02.2020 20:29 1 1422
Тэги: общество анатолий артамонов владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Профориентационный проект «Точка опоры» благотворительного фонда «Синара» стартовал в Калуге
11 фев 2020 10:36
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Лечение за границей: преимущества и недостатки
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Подготовка к похоронам: что нужно сделать?
Аренда опалубки перекрытий: предназначение, виды конструкций
Уличный светодиодный экран

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru