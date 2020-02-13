Что известно о новом губернаторе Калужской области

Как мы уже рассказывали, 13 февраля ушёл в отставку губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Должность временно исполняющего обязанности главы региона занял 47-летний мэр Обнинска Владислав ШАПША. По всей вероятности, на сентябрьских выборах он станет основным кандидатом партии власти. Коротко рассказываем, что известно о новом главе региона.



Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске. Окончил школу №4 на улице Курчатова в наукограде. После школы поступил в Обнинский институт атомной энергетики. В 1995 году окончил его, получив квалификацию инженера-математика по специальности «Прикладная математика».

С 1995 по 1997 годы служил в армии в городе Североморск. Офицер запаса.

С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области.

В 2003 году Шапша с отличием закончил обучение в Государственном Университете Управления по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2004 по 2006 годы работал исполнительным директором Калужской областной газеты «Знамя».

С 2006 года работал управляющим делами, а затем - заместителем главы администрации Обнинска. С 18 сентября 2015 года исполняет полномочия главы администрации Обнинска.

Увлекается трекингом. Женат, воспитывает сына.

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