Анатолий Артамонов ушёл в отставку

Вечером в четверг, 13 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области.
Анатолий АРТАМОНОВ, возглавлявший наш регион с 2000 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен Владислав ШАПША. Подробности по ссылке.
Анатолию Артамонову в мае исполнится 68 лет. В верхушке калужской власти он находился с 1996 года, когда стал первым вице-губернатором. Спустя четыре года он выиграл первые выборы и бессменно возглавлял регион почти 20 лет.
Родом Анатолий Артамонов из глухой калужской провинции - села Красное Хвастовичского района.
В 1974 году закончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П.Горячкина. После вуза вернулся домой и стал заведующим ремонтными мастерскими совхоза «Хвастовичский».
Политическая карьера началась у Артамонова в 1985 году, когда он выдвинулся на должность начальника районного управления сельского хозяйства, а несколько месяцев спустя стал первым секретарем Мосальского райкома КПСС.
После развала СССР Артамонов несколько лет занимался предпринимательством в Обнинске. Работал исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества, создавал совместное российско-венгерское предприятие «Рос-Сан-Тим».
А в 1996 году, как упоминалось ранее, вошёл в команду губернатора Валерия Сударенкова, которого вскоре сменил на этом посту.
В последний раз Артамонов выиграл выборы в 2015 году. Его полномочия истекали бы нынешней осенью.
Ранее появлялась информация, что Артамонов станет сенатором от Калужской области в Совете Федерации, однако официально эти данные пока не подтверждены.
Читайте также по теме:
Владислав Шапша рассказал нашему изданию, как стал новым главой Калужской области.
Что известно о новом губернаторе Калужской области Владиславе Шапше.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!