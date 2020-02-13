Анатолий Артамонов ушёл в отставку

Вечером в четверг, 13 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области.

Анатолий АРТАМОНОВ, возглавлявший наш регион с 2000 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен Владислав ШАПША. Подробности по ссылке.

Анатолию Артамонову в мае исполнится 68 лет. В верхушке калужской власти он находился с 1996 года, когда стал первым вице-губернатором. Спустя четыре года он выиграл первые выборы и бессменно возглавлял регион почти 20 лет.

Родом Анатолий Артамонов из глухой калужской провинции - села Красное Хвастовичского района.

В 1974 году закончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П.Горячкина. После вуза вернулся домой и стал заведующим ремонтными мастерскими совхоза «Хвастовичский».

Политическая карьера началась у Артамонова в 1985 году, когда он выдвинулся на должность начальника районного управления сельского хозяйства, а несколько месяцев спустя стал первым секретарем Мосальского райкома КПСС.

После развала СССР Артамонов несколько лет занимался предпринимательством в Обнинске. Работал исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества, создавал совместное российско-венгерское предприятие «Рос-Сан-Тим».

А в 1996 году, как упоминалось ранее, вошёл в команду губернатора Валерия Сударенкова, которого вскоре сменил на этом посту.

В последний раз Артамонов выиграл выборы в 2015 году. Его полномочия истекали бы нынешней осенью.

Ранее появлялась информация, что Артамонов станет сенатором от Калужской области в Совете Федерации, однако официально эти данные пока не подтверждены.

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